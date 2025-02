Pegou fogo à casa da ex-companheira em Alverca

Homem de 43 anos usou isqueiro para incendiar a casa da ex-companheira. Habitação ficou parcialmente destruída.

Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de ter incendiado com um isqueiro a casa da ex-companheira, na zona de Alverca do Ribatejo, no dia 26 de Janeiro. Segundo a vizinhança, queria assegurar-se que a mulher não teria outro tecto para viver senão com ele. O incêndio teve lugar num contexto de violência doméstica, confirma a PJ. O fogo colocou em perigo toda a habitação e deixou a casa parcialmente destruída, deixando a vítima a viver sob protecção social enquanto decorre o processo.

O detido foi presente ao Departamento de Investigação e Acção Penal de Vila Franca de Xira para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e conhecer as medidas de coacção a aplicar. A violência doméstica, crime que inclui maus-tratos físicos e psicológicos, ameaças e perseguição, está no topo dos crimes mais praticados nos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Vila Franca de Xira em 2023 e até 31 de Outubro de 2024, como O MIRANTE já tinha dado nota. Além da violência doméstica, que não escolhe género, faixa etária ou estrato social, os outros crimes mais registados são a condução sem habilitação legal, ameaça e coacção, e ofensas à integridade física voluntária simples.