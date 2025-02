Podas das vinhas feitas por reformados

Não há quem trabalhe nos campos, na pequena agricultura. Esta juventude não quer saber e um dia quando chegarem aos mercados e encontrarem as parteiras vazias é que começam a pensar como é que se plantam as couves, as batatas e o resto…

Manuel Reis



O dia que estes velhotes morram quero ver quem é que as poda. Depois querem vinho bebem água. Ninguém o quer fazer, os mais novos não querem saber disso. Eu estou na Suíça a fazer o mesmo e estão aqui muitos jovens a aprender, andam na escola a aprender a podar dois dias de escola três a trabalhar ao nosso lado.

Bruno Bento