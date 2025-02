Rastreios visuais e auditivos no pré-escolar na Lezíria do Tejo

O Programa Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar da Lezíria do Tejo arrancou na Golegã com a realização de rastreios visuais e auditivos aos alunos que frequentam o último ano do pré-escolar. Visam a identificação e correcção de eventuais problemas de acuidade visual auditiva das crianças, susceptíveis de interferirem negativamente no processo de aprendizagem. Seguiram-se os concelhos de Alpiarça e Chamusca, a que se seguem outros concelhos da comunidade intermunicipal.