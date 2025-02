Caminhos D’Ourém arrancam em Abril

Fátima será a estreante desta edição de 2025, com encontro marcado na sede da ASSOCIDAIRE a 25 de Abril.

O dia 25 de Abril de 2025 marca a primeira caminhada da edição de 2025 do projecto “Caminhos D’ Ourém”, uma iniciativa que visa a promoção da actividade física junto da população oureense, através da organização de caminhadas regulares e não competitivas em várias freguesias do concelho.

A freguesia de Fátima será a estreante desta edição de 2025, com encontro marcado na sede da ASSOCIDAIRE (Associação para Melhoramentos da Maxieira, Casalinho e Casal Farto). Pretende o município de Ourém, enquanto entidade coordenadora deste projecto, sensibilizar, alertar e consciencializar para a importância da prática da actividade física, promovendo uma efectiva alteração de comportamentos para uma comunidade mais activa e com melhor qualidade de vida, informa a autarquia em comunicado. A inscrição para as actividades organizadas em parceria com as várias associações e juntas de freguesia do concelho, inclui seguro de acidentes pessoais e reforço alimentar, sendo gratuita, contudo obrigatória.