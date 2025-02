Projecto “A Urtiga” vence Prémio Carlos Paredes de Vila Franca de Xira

Os músicos João Almeida e João Diogo Leitão, do projecto “A Urtiga”, são os vencedores do Prémio Carlos Paredes de 2024, atribuído pela Câmara de Vila Franca de Xira, com a obra discográfica “À procura da essência da cebola”. A decisão foi tomada por unanimidade pelo júri, composto por Luísa Amaro, representando a Câmara de Vila Franca de Xira, Carlos Alberto Moniz, pela Sociedade Portuguesa de Autores, Rui Filipe dos Reis, crítico musical, e Pedro Jóia, músico e compositor. O galardão, instituído pelo município de VFX em 2003, tem como objectivo homenagear Carlos Paredes e incentivar a criação e difusão de música não erudita que contribua para a identidade cultural portuguesa.

‘A Urtiga’ é um projecto musical português que resulta da colaboração entre João Pires de Almeida (voz, guitarra clássica e ukulele) e João Diogo Leitão (voz e viola braguesa). A sua música caracteriza-se pela fusão de poesia e sonoridades acústicas, explorando o formato canção com influências que vão desde a música de câmara erudita ao universo do cantautor.

O álbum de estreia foi lançado a 13 de Outubro de 2023 pela editora Respirar de Ouvido. É um trabalho composto por nove canções e uma peça instrumental, reflectindo uma jornada introspectiva e uma busca pela essência das coisas simples. A cerimónia de entrega do Prémio Carlos Paredes contará com um pequeno concerto da obra vencedora e terá entrada livre, com a data a ser anunciada em breve.