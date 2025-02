Cartaxo projecta regulamento de apoio ao associativismo

O município do Cartaxo iniciou o trabalho de elaboração de um projecto de regulamento municipal de apoio ao associativismo contando que o FAM – Fundo de Apoio Municipal, pelo qual está abrangido o município, permita alocar verba ao tema. O regulamento terá em consideração outros apoios, ao nível logístico e de utilização dos equipamentos. O município está disponível para receber os contributos de todos os interessados, que podem ser enviados para o e-mail do associativismo.

“(…) Queremos que seja um processo em que a comunidade esteja envolvida para que possa ser o mais consensual possível, tendo em atenção que estamos a falar da distribuição de recursos públicos para as associações”, disse o presidente da câmara, João Heitor, em reunião do executivo.