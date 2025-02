César Martingil é campeão nacional de scratch

Ciclista do Granho venceu no Velódromo de Sangalhos em scratch após três anos afastado da pista.

O ciclista César Martingil, do Granho, a pedalar pela Tavfer - Ovos Matinados – Mortágua, sagrou-se campeão nacional de scratch no Velódromo Nacional de Sangalhos. O atleta do concelho de Salvaterra de Magos esteve três anos afastado do ciclismo de pista e dedicou a vitória à filha, uma vez que foi a sua primeira vitória depois do nascimento da bebé. “Ia sem expectativas mas sentia-me com bom ritmo. Na última prova tudo ficou alinhado e consegui entrar na fuga e discutir o scratch ao sprint. Foi um sentimento muito especial, dou muito valor aos nacionais e passados nove anos volto a vestir uma camisola de campeão nacional. Este foi um dia especial, porque honro também a memória do meu irmão que partiu neste dia. Obrigada João, obrigada equipa, esta camisola também é vossa”, disse, em declarações publicadas nas redes sociais do clube.