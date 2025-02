Clube de Natação de Torres Novas em 14 finais em encontros de natação

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) esteve representado no Meeting Internacional de Lisboa, o evento mais competitivo de natação pura realizado em Portugal, tendo alcançado duas finais A e uma final B. O feito foi conseguido pela atleta Rafaela Mendes.

Em competição na prova que decorreu nas piscinas Olímpicas do Jamor, estiveram os atletas Clara Madureira, Leonor Lopes, Rafaela Mendes e Afonso Pinho em representação do CNTN. A edição de 2025 contou com clubes e selecções provenientes de seis países, nadadores de 26 nacionalidades, num total de 800 participantes.

No mesmo fim-de-semana decorreu o Meeting de Leiria, na qual participou a selecção do distrito de Santarém, composta por 16 nadadores, com o CNTN a ser o clube mais representado em igualdade com a Búzios Coruche. A nível individual, Laura Correia, Rita Valentim e Duarte Mendes alcançaram quatro pódios e juntamente com Salvador Vieira, estiveram presentes em 11 finais. Participaram ainda nas estafetas que alcançaram o segundo lugar colectivo contribuindo assim de forma decisiva para o segundo lugar alcançado pela selecção do distrito de Santarém que ficou só atrás da Federacion Extremeña de Natacion, de Espanha.