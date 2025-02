Dois pares de Almeirim só queriam aprender a dançar e são campeões nacionais

Dois pares de Almeirim, Ricardo Matias e Isabel Leandro e Hugo Magalhães e Sónia Anastácio, sagraram-se campeões nacionais de danças standard e latinas nas categorias de seniores iniciados 3 e seniores iniciados 2, respectivamente. Os dois pares estão pelo segundo ano nas danças e começaram nesta aventura para aprenderem a dançar, uma vez que, como diz Hugo Magalhães, eram uns pés de chumbo.

Dos quatro elementos só Ricardo Matias já dava uns passos de dança, mas não com o nível a que chegou, e levou a sua companheira Isabel Leandro para a dança porque ela não sabia dançar. Foi também o vendedor da Adega de Almeirim que incentivou Hugo e Sónia a inscreverem-se nas aulas de dança no ano passado.

Os pares, que representam a secção de dança da Associação 20 kms de Almeirim, estão no segundo ano de dança e esta competição, que decorreu domingo, 17 de Fevereiro, em Matosinhos, foi a primeira de nível nacional em que participaram. O Campeonato Nacional de Latinas e Standard faz parte do calendário de competições da Federação Portuguesa de Dança Desportiva. Na competição os pares dançaram rumba para a disciplina de Latinas e tango para a disciplina Standard.