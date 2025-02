Gémeos Reis medalhados no Campeonato Nacional Júnior de judo

Atletas da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais competiram no Campeonato Nacional de Juniores no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar.

Poucos minutos depois da sessão de homenagem à judoca Patrícia Sampaio que culminou no descerramento da placa do Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar, os gémeos Afonso e Guilherme Reis conquistaram as medalhas de ouro e de bronze, respectivamente, na categoria de -60kg no Campeonato Nacional de Juniores e Apuramento à Selecção Nacional.

Os irmãos, que ainda são cadetes, conseguiram superiorizar-se no escalão acima, o que tornou as medalhas conquistadas ainda mais relevantes. O judo da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais teve ainda na categoria de -73kg o judoca Vicente Silva (cadete de 1º ano) que realizou, igualmente, uma boa prestação, conquistando o 7º posto.

Jogando em casa, Afonso e Guilherme Reis foram medalhados na cerimónia protocolar pelo presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão. Igor Sampaio, treinador, foi também distinguido, recebendo das mãos do presidente da Federação Portuguesa de Judo, Sérgio Pina, o 4º Dan.