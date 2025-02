Tomar Athletics e CLAC Entroncamento vencem distrital de sub 20 em pista curta

A Pista de Almeirim e a Nave Desportiva de Alpiarça receberam o Campeonato Distrital de Atletismo em pista curta no escalão sub 20. Participaram 67 atletas em representação de dezasseis clubes filiados, com o triunfo colectivo a ir para o Tomar Athletics em femininos e para o CLAC Entroncamento em masculinos.

Os campeões regionais foram: 400 M Fem. - Elizaveta Shuyvan (A20Km Almeirim); 400 M Masc. - Miguel Lopes (CB Abrantes); 1500 M Fem. - Inês Cotrim (Tomar At); 1500 M Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); Altura Fem. - Lara Lopes (A20KM Almeirim); 60 M Masc. - Tiago Bento (CN Rio Maior); Comprimento Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); Peso Fem. - Natalia Svirsa (CB Abrantes); Comprimento Masc. - Miguel Lopes (CB Abrantes); 60 M Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); 3000 M Marcha Fem. - Carolina Ferreira (GA Fátima); 800 M Fem. - Matilde Ferreira (JD Almansor) 800 M Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 3000 M Fem. - Daniela Inácio (JD Almansor); 3000 M Masc. - André Oliveira (CN Rio Maior); Altura Masc. - Dinis Gonçalves (A20Km Almeirim); Triplo Fem - Oleksa Shchegrynets (GA Fátima); 60 M Barr. Fem. - Inês Saldanha (Tomar At); 60 M Barr. Masc. - Tiago Bento (CN Rio Maior); Peso Masc. - João Lima (AEA Cartaxo); Triplo Masc. - Guilherme Mendonça (Tomar At).