Benavente

Entrar em Benavente e ser saudado por um cartaz a anunciar as Festas da Sardinha Assada de 2018 é quase como viajar no tempo. Sete anos depois, o outdoor continua a desafiar as leis do tempo e da boa manutenção do espaço público. Retirar a relíquia publicitária não custava nada e sempre evitava alguma poluição visual numa das principais entradas da vila.