Alpiarça não actualizou tarifa de resíduos durante 15 anos

Câmara de Alpiarça delegou a recolha dos resíduos sólidos urbanos à empresa intermunicipal Ecolezíria, à semelhança dos municípios de Almeirim e Coruche. Famílias vão sentir o aumento nas facturas mas a autarquia diz não ter tido opção.

A não actualização da tarifa de resíduos no concelho de Alpiarça durante 15 anos levou a que o valor pago pelos munícipes estivesse a cobrir apenas 30% dos custos da recolha de lixo à data de hoje, o que levou a câmara a delegar o serviço à empresa intermunicipal Ecolezíria com a consequente actualização da taxa. O valor da taxa de resíduos sólidos urbanos ainda está por determinar, mas irá ao encontro do tarifário em baixa praticado nos municípios de Almeirim e Coruche, que optaram também pelos serviços da Ecolezíria.

O vereador João Arraiolos (CDU) referiu que foi uma “opção política” da CDU, quando geria o município, não aumentar a taxa. A presidente da câmara, Sónia Sanfona (PS), voltou a referir que os dois veículos de recolha do lixo estão com problemas mecânicos graves e que com a cobertura de custos no sector na ordem dos 30% não são cumpridas as exigências para o município recorrer a fundos comunitários e comprar veículos novos. O município chegou a alugar veículos, mas os custos revelaram-se incomportáveis.

A autarca socialista esclareceu que pode haver divergências nas facturas dos munícipes porque a tarifa de resíduos está indexada ao consumo da água e varia com o seu consumo. Sónia Sanfona adiantou que há vários sistemas em estudo para que haja, “num curto espaço de tempo”, uma forma de medir os resíduos que cada um produz e desagregar as facturas.

A Ecolezíria reforçou recentemente a frota com a entrada ao serviço no concelho de Alpiarça, num investimento de cerca de 204 mil euros. Segundo Sónia Sanfona, o objectivo com a mudança para a Ecolezíria é assegurar uma recolha “normal” do lixo e cumprir com as exigências europeias e da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).