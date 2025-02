Contratação de profissionais para agrupamento de escolas gera discussão no Entroncamento

Na reunião de câmara do Entroncamento realizada a 4 de Fevereiro foi aprovada a proposta da alteração do mapa pessoal para o Agrupamento de Escolas do Entroncamento. Numa primeira alteração, prevê-se a contratação de mais 10 assistentes operacionais, em que cinco serão cozinheiros/as, quatro auxiliares de acção educativa e um assistente operacional para a DSU.

O vereador Rui Madeira (PSD) elogiou a medida, porém afirmou que estas alterações no quadro pessoal deviam ter sido feitas no início do ano lectivo, tendo em conta que o agrupamento teve um aumento de mais 8% no número de alunos. “Durante todo este tempo os nossos jovens e crianças andaram, de certa forma, desamparados, pois não se quis pagar do orçamento da câmara os assistentes operacionais adequados. E é pena que assim se tenha procedido, porque sobrecarregámos funcionários, professores e famílias”, critica o autarca.

Em resposta, Ilda Joaquim afirma que a câmara sempre teve mais pessoal não docente nas escolas do que aqueles que estão previstos em rácio, tendo sido inclusive transmitido pelo próprio agrupamento que o número de profissionais na escola é adequado. A presidente da câmara acrescenta ainda que a autarquia tem um investimento na Educação “elevadíssimo” e superior ao de outras câmaras no distrito, sendo assim “um exemplo a seguir”.