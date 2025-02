Custos com vereador da oposição em Alenquer gera polémica e queixa no Ministério Público

O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, disse que o vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques, custou mais de 40 mil euros à autarquia neste mandato. A acusação surgiu após o autarca da oposição afirmar que era um dos vereadores mais baratos, por não ter telemóvel nem gabinete. O visado apresentou queixa no Ministério Público.

O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), disse que o vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques, que não tem funções executivas, já custou mais de 40 mil euros à autarquia durante o actual mandato. A afirmação foi feita após Nuno Miguel Henriques ter dito que era um dos vereadores que menos onerava o município porque não tinha telemóvel nem gabinete.

“Temos dois vereadores da oposição e se formos olhar para as contas de um e contas de outro, o vereador da CDU é mais barato. Como o senhor sabe, coloca as suas deslocações da Covilhã para aqui, coloca ajudas de custo, e neste momento as suas despesas com deslocações já vão em mais de 40 mil euros”, afirmou Pedro Folgado. O edil foi mais longe e disse “achar estranho” que o PSD tenha escolhido Nuno Miguel Henriques para candidato em Alenquer e que não tenha encontrado alguém do concelho ou das redondezas para assumir o cargo de vereador, rematando: “foi o senhor que começou a conversa não fui eu”.

Nuno Miguel Henriques refutou essas acusações e anunciou entretanto que apresentou queixa ao Ministério Público contra Pedro Folgado por difamação. O autarca do PSD reiterou que feitas as contas ganha pouco mais de 744,50 euros, onde estão incluídas as senhas de presença nas reuniões públicas de câmara e afirmou que nasceu na Covilhã mas não mora lá. “Não tendo nascido neste concelho (Alenquer) já fiz mais pelo concelho do que muitos que nasceram cá e cá estiveram toda a vida”, exclamou.

Pedro Folgado terminou dizendo que tudo o que o vereador do PSD recebe está na lei, por isso tem direito, mas que não é o vereador mais barato. Após a reunião de câmara de 10 de Fevereiro, Nuno Miguel Henriques diz que se deslocou aos serviços de recursos humanos da autarquia para consultar as despesas dos vereadores da maioria socialista, o que Pedro Folgado terá impedido. “Há sonegação de informação que devia ser pública e escortinada”, referiu o autarca da oposição.