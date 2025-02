Eleito do Chega em Samora Correia deixa o partido

Ruben Vicente tinha sido cabeça-de-lista pelo Chega, em 2021, nas eleições autárquicas para a Junta de Freguesia de Samora Correia.

Ruben Vicente desvinculou-se do partido Chega e passa a ser autarca independente na Assembleia de Freguesia de Samora Correia. A decisão, comunicada pelo próprio no dia 10 de Fevereiro nas redes sociais, é justificada por se ter deixado de identificar com um projecto político que “afinal não era o que diziam ser”.

O autarca salienta que tinha como objectivo fazer diferente pelas pessoas, pela freguesia e, como tal, foi com “desilusão” que sentiu que no Chega não é possível dar o contributo que pretendia.