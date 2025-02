Ernesto Ferreira é o candidato da CDU à Câmara de Alenquer

Ernesto Ferreira é o candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Alenquer nas eleições autárquicas deste ano. O actual vereador é candidato pela terceira vez e tem o seu projecto político alicerçado na defesa de quem vive e trabalha no concelho. De acordo com a nota de imprensa a CDU assume-se, no concelho de Alenquer, como a força que defende a recolha de resíduos sólidos urbanos, a água e o saneamento na gestão pública com a reversão da privatização, a valorização dos serviços públicos e dos trabalhadores do município, o direito à saúde, educação pública, habitação, limpeza urbana, mobilidade, ao ambiente e ao desenvolvimento sustentável, desporto e cultura. “Alenquer precisa da CDU para avançar e terminar com a apatia a que o PS conduziu o concelho ao longo dos últimos 50 anos no poder”, reitera a mesma nota.

Ernesto Ferreira, tem 68 anos, é casado, tem dois filhos e dois netos. Natural do Bairro, freguesia de Abrigada, Alenquer, foi operário durante 46 anos na antiga Tudor (Exide), em Castanheira do Ribatejo, e já está reformado. Desde 2017 que é vereador na Câmara de Alenquer, mas já foi eleito na Assembleia de Freguesia de Abrigada, na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, na Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira, vereador na Câmara de Vila Franca de Xira e candidato à Assembleia da República. Esteve também ligado ao movimento siindical.