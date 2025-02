João Céu é o candidato da CDU à Câmara de Constância

João Céu é professor na Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, e candidata-se pela primeira vez a presidente da Câmara de Constância.

O professor João Pedro Céu, 60 anos, é o cabeça-de-lista da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara de Constância nas eleições autárquicas deste ano, uma aposta que visa retomar o “rumo do desenvolvimento”, anunciou a coligação. “O conhecimento da realidade do concelho onde reside, a profunda ligação com a população e as forças vivas do concelho e o compromisso com o projecto autárquico da CDU são a garantia de que, com a CDU na gestão e administração do município, o concelho de Constância retomará o rumo do desenvolvimento”, afirmou hoje a Direcção da Organização Regional de Santarém (DORSA) do PCP.

Em comunicado, a CDU salienta que o candidato representará a “resposta às questões que marcam o dia-a-dia das populações”, seja na “luta pela construção da nova ponte sobre o Tejo, promotora da coesão territorial e do desenvolvimento económico”, seja nos sectores da “habitação, educação, cultura, desporto, intervenção social, crianças, jovens e idosos, ambiente, turismo, movimento associativo, comerciantes e tecido empresarial”. A CDU indica ainda que “estará na linha da frente para denunciar o desinvestimento dos sucessivos governos nos serviços públicos de proximidade”, tendo apontado aos sectores da “saúde, educação, serviço de Finanças e diminuição dos serviços prestados pela Caixa Geral de Depósitos”, assegurando que irá “combater a inércia” e “exigir soluções concretas para os problemas reais que afectam as populações”.

Licenciado em Geografia pela Universidade Clássica de Lisboa, João Pedro Costa Amaro Céu é actualmente professor do terceiro ciclo do ensino básico e secundário na Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes. Formador na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), João Céu exerceu cargos de gestão no Conselho Directivo da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes e na Direcção do Agrupamento de Escolas n.° 2 de Abrantes.