Orçamento de Coruche incorpora mais quatro milhões para projectos estruturantes

A Câmara de Coruche aprovou uma revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para acrescentar o saldo de gerência do ano passado.

A Câmara Municipal de Coruche aprovou por unanimidade, na mais recente reunião do executivo, a I Revisão às Grandes Opções do Plano (GOP) para 2025/2029. O ajuste financeiro resulta da incorporação de saldo de gerência do ano passado, no valor de 4 milhões de euros, e da necessidade de reforçar dotações orçamentais, permitindo avançar com projectos estruturantes para o concelho.

Entre as prioridades estão projectos financiados por fundos comunitários, abrangendo eficiência energética, mobilidade, reabilitação de escolas e melhorias nos parques empresariais. Na revisão orçamental ficou de fora o empréstimo de 3,6 milhões de euros para as obras de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho, através da Caixa Geral de Depósitos, um contrato que foi assinado, no notário, no dia 12 de Fevereiro.

Relativamente aos Passadiços do Sorraia, um dos projectos que está incluído no orçamento municipal, a autarquia aguarda o licenciamento da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para avançar com a adjudicação da obra. Segundo Francisco Oliveira, a obra está pronta para arrancar, mas o município está preso pelo licenciamento. “Em Coruche, as questões climáticas, nomeadamente as cheias, complicam a aprovação, mas a mesma APA licenciou passadiços dentro do Tejo, de Lisboa até Vila Franca de Xira”, critica o presidente do executivo, demonstrando através deste exemplo o que considera ser um tratamento desigual entre territórios urbanos e rurais. Apesar do revés, a autarquia reafirma o compromisso com a execução da obra e está a trabalhar no sentido de ultrapassar os entraves burocráticos.