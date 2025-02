PSD nacional já aprovou doze candidatos a câmaras do distrito de Santarém

Várias das candidaturas agora homologadas pela Comissão Política Nacional do PSD já tinham sido tornadas públicas.

A Comissão Política Nacional do PSD homologou no dia 11 de Fevereiro os primeiros 12 processos de candidatos a presidentes de câmara aprovados pela Distrital de Santarém do PSD e que irão representar o partido nas eleições autárquicas deste ano. Várias dessas candidaturas já tinham sido tornadas públicas. Os restantes processos serão discutidos e aprovados pela Comissão Política Distrital do PSD até final do mês de Março.

Para já estão fechados os processos relativos aos seguintes municípios: em Alcanena o candidato do PSD é Rui Anastácio (actual presidente da câmara); Almeirim – Maria Bernardina Andrada (gestora de empresa); Benavente – Sónia Ferreira (gestora e actual vereadora); Chamusca – Tiago Prestes (empresário e actual vereador); Entroncamento – Rui Madeira (professor e actual vereador); Ferreira do Zêzere – Hugo Azevedo (técnico superior e actual vereador); Mação - José António Almeida (professor e líder do Grupo Municipal do PSD na Assembleia Municipal de Mação); Salvaterra de Magos – José Manuel Coelho (técnico superior no Município de Santarém); Santarém – João Teixeira Leite (actual presidente da Câmara de Santarém); Sardoal – Pedro Rosa (professor e chefe de gabinete do presidente da Câmara de Sardoal); Tomar – Tiago Carrão (empresário e actual vereador); Torres Novas – Tiago Ferreira (empresário e actual vereador).

A distrital do PSD refere que, com esta decisão, o partido reforça o seu compromisso com a proximidade às populações e a construção de projectos autárquicos sólidos, assentes na experiência, na boa governação, no desenvolvimento local e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

“Os candidatos agora aprovados irão, juntamente com as estruturas do partido, continuar o trabalho de proximidade junto das comunidades, apresentando propostas e soluções para os desafios de cada concelho e de cada freguesia”, lê-se no comunicado do PSD.