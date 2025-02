Tiago Prestes repete candidatura à Câmara da Chamusca pelo PSD

Vereador Tiago Prestes diz que actual executivo de maioria socialista não tem potenciado bem algumas áreas do concelho, nomeadamente em relação à fixação de pessoas, criação de emprego e capacitação das freguesias.

O actual vereador do Partido Social Democrata, em coligação com o CDS/PP), no executivo da Câmara da Chamusca, Tiago Prestes, elege a fixação da população no concelho como um dos objectivos da sua candidatura às eleições autárquicas deste ano. A candidatura de Tiago Prestes à Câmara de Chamusca foi uma das 57 homologadas pela direcção nacional do PSD. Esta é a segunda vez que Tiago Prestes se irá candidatar às autárquicas no município da Chamusca, depois de em 2021 ter ficado em terceiro lugar, com 19% dos votos, elegendo um vereador.

Em declarações à Lusa, Tiago Prestes, natural e residente na Chamusca, destacou como prioridades da sua candidatura a “fixação de pessoas, a criação de emprego e a capacitação das freguesias”. “Há aqui áreas que não foram devidamente potenciadas por este executivo. É muito importante potenciar a fixação de pessoas, gerar emprego e capacitar as nossas freguesias, que são fundamentais e que têm estado esquecidas por este executivo”, afirmou.

Outro dos focos será a melhoria das acessibilidades e a construção da nova ponte da Chamusca, um projecto que considera essencial para o desenvolvimento do concelho. Licenciado em Gestão de Empresas, Tiago Prestes é fundador do Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Chamusca. Actualmente, o executivo da Câmara da Chamusca é composto por três eleitos do PS, um da CDU e um eleito pela coligação PSD/CDS-PP.