Colisão entre ambulância e carrinha em Abrantes provoca um morto

Vítima mortal é o doente que estava a ser transportado na ambulância, proveniente de Sousel, no distrito de Portalegre.

A colisão entre uma ambulância e um veículo ligeiro de mercadorias na Estrada Nacional 2 (EN2), em Vale de Cortiças, no concelho de Abrantes, provocou um morto e dois feridos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. O acidente ocorreu na manhã de sexta-feira, 14 de Fevereiro.

A vítima mortal é o doente que estava a ser transportado na ambulância, proveniente de Sousel, no distrito de Portalegre, havendo ainda a registar um ferido grave e um ferido ligeiro, todos transportados ao Hospital de Abrantes, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, adiantou fonte do comando sub-Regional da Proteção Civil do Médio Tejo.

O acidente ocorreu pelas 07h30 e levou ao corte temporário da EN2 para prestação de socorro e trabalhos de limpeza da via. Para o local foram accionados elementos dos bombeiros de Abrantes, uma ambulância do INEM de Ponte de Sor, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a Guarda Nacional Republicana, num total de 11 viaturas e 25 operacionais.