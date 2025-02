Detido em flagrante por caçar junto a estrada nacional

Um homem de 66 anos foi detido por caça em área de protecção, no concelho de Torres Novas, informou a GNR em comunicado. Elementos do Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente (SEPNA), no decorrer de uma acção de fiscalização ao exercício do acto venatório, detectaram o suspeito a caçar fora da jornada autorizada e em área de protecção, a menos de 100 metros da estrada nacional, tendo sido detido em flagrante.

Na sequência da acção foi apreendida uma espingarda caçadeira, um livrete da arma de caça, 43 munições de calibre 12, um cadeado de gatilho, um estojo da arma, uma bolsa de transporte de cartuchos e uma carta de caçador. Os factos foram remetidos para o Ministério Público.