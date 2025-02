Detido suspeito de tentar matar jovem com arma branca em Rio Maior

Crime ocorreu em Janeiro deste ano e resultou de uma discussão entre um grupo de jovens. Vítima sofreu agressão em zona vital do corpo.

A Polícia Judiciária (PJ) informou que deteve um homem de 22 anos, fora de flagrante delito, suspeito da prática de um crime de homicídio na forma tentada, cometido com recurso a arma branca. O crime ocorreu no passado dia 12 de Janeiro, na zona do concelho de Rio Maior, e vitimou um jovem também da mesma idade.

Numa nota de imprensa, o Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Leiria, da Polícia Judiciária, revela que a detenção ocorreu na sexta-feira, 14 de Fevereiro, e, depois de presente às autoridades ficou “sujeito a medidas de coação não detentivas”, ou seja, não ficou em prisão preventiva.

“A agressão resultou de uma discussão entre um grupo de jovens, na sequência da qual a vítima sofreu um ferimento grave numa zona vital do corpo, necessitando de assistência hospitalar”, relata o documento da PJ. Perante os factos, continua a PJ, “o DIC de Leiria iniciou as diligências necessárias à recolha de elementos de prova e com base nessa recolha, o Ministério Público de Santarém, sob proposta desta Polícia, emitiu o respectivo mandado de detenção”.