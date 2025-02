Electrocutado quando estava a cortar árvore em Marinhais

Um homem de 59 anos sofreu ferimentos graves por electrocussão na tarde de 13 de Fevereiro, quando desbastava uma árvore de grande porte em cima de uma plataforma elevatória na Rua da Escola Nova, em Marinhais. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, Paulo Dionísio, o homem tocou com a cabeça num fio de alta tensão, sofrendo queimaduras de segundo e terceiro grau na cabeça e membros superiores. A vítima foi encontrada consciente, mas “muito desorientado”. Foi sedado e transportado à unidade de queimados do Hospital de São José, em Lisboa. O alerta foi dado às 16h12 e estiveram no local, além dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira e a GNR.