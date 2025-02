Francisco Filipe: morreu aos 109 anos um dos homens mais velhos de Portugal

Natural da Lapa, concelho do Cartaxo, Francisco Filipe faleceu poucos dias depois de completar 109 anos. Na passada edição de O MIRANTE foi noticia por ser um dos homens mais velhos do país O funeral decorreu na terra natal.

Faleceu um dos homens mais velhos de Portugal, Francisco Filipe, aos 109 anos, menos de uma semana depois de completar mais um aniversário. Nascido e criado num moinho, nos Casais da Lapa, no concelho do Cartaxo, vivia agora num lar em Aveiras de Cima. O funeral realizou-se na tarde de domingo, 16 de Fevereiro, na Igreja Paroquial da Lapa. Após as cerimónias religiosas, o cortejo fúnebre seguiu para o cemitério da Lapa.

Até depois dos 100 anos viveu em habitação própria, recebendo apoio domiciliário. Caminhou com a ajuda de um andarilho até as pernas lhe falharem, já depois de completar os 102 anos. Em 2022, numa entrevista a O MIRANTE a propósito do 106º aniversário, confessava que a saúde sempre foi de ferro. “Graças a Deus que a tenho. Saúde e sorte na vida era o que pedia quando ia à missa”, aos domingos, acompanhado pela esposa Rosa. Em 2021, foi um dos utentes do lar a testar positivo à Covid-19, doença que lhe passou pelo corpo sem grandes sintomas e sem deixar sequelas.

Francisco Filipe nasceu e viveu com os pais e irmãos num moinho, que utilizavam para moer os cereais, actividade que era o sustento da família. Seguindo as pisadas dos seus progenitores, fez-se moleiro aos 11 anos, altura em que deixou a escola primária. Já em idade adulta foi “pau para toda obra” na extinta Junta de Freguesia da Lapa, unificada com a Ereira desde a agregação de freguesias.