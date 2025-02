Freguesia de Assentiz volta a estar sem médico de família

Médica afecta às extensões de saúde da freguesia de Assentiz, Torres Novas, ou não aparece para trabalhar ou entra de baixa. Falta de médicos é problema crónico que não se resolve, lamenta o presidente da junta, Leonel Santos.

O problema da falta de médicos nos postos de saúde de Assentiz e Casais de Igreja voltam a ser motivo de preocupação naquela freguesia do concelho de Torres Novas. Depois de anos sem médico de família afecto àqueles postos de saúde, agora a profissional que lá foi colocada em Setembro do ano passado tem estado constantemente de baixa. “Vem uma vez, está dez dias sem vir e apresenta atestado”, denunciou na última reunião pública do executivo municipal o presidente da Junta de Assentiz, Leonel Santos.

O autarca da freguesia lamentou que depois de ter estado quase um ano à espera de uma reunião com a Unidade Local de Saúde do Médio e lhe terem dito que iam resolver a questão, o problema persista. “Há pessoas da minha freguesia que se estão a inscrever em Tomar, onde têm um centro de saúde que os recebe de braços abertos”, disse, sublinhando que no Centro de Saúde de Torres Novas as pessoas não conseguem consulta, ficando apenas inscritas à espera de uma vaga.

“Nunca encontrei grande ajuda para a resolução do caso (…). Há anos que andamos a penar”, lamentou Leonel Santos. A O MIRANTE, o presidente de junta lamentou ainda que o município não se empenhe mais na resolução deste problema que afecta há anos os utentes da sua freguesia.

O presidente do município, Pedro Ferreira admitiu na reunião pública que pensava que o caso da falta de médicos em Assentiz estava “mais tranquilo”, sublinhando que tomou nota da preocupação do autarca da freguesia. O vereador Joaquim Cabral, que esteve presente numa reunião com a ULS Médio Tejo, adiantou que lhe foi transmitido que as extensões continuavam com apoio de enfermagem e que quanto ao médico naquela freguesia “ele devia lá estar, até porque era um pressuposto da contratualização com a ULS e da Misericórdia [de Torres Novas] no âmbito do projecto da Bata Branca”.