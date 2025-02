Futebolista internacional de Abrantes repudia publicação do Chega: “não me associem aos vossos ideais”

Chega de Abrantes pediu desculpa à futebolista Joana Marchão, pelo uso da sua imagem numa publicação nas redes sociais.

A Concelhia de Abrantes do Chega retratou-se publicamente por ter usado, sem consentimento, uma fotografia da futebolista internacional Joana Marchão, natural de Abrantes, numa publicação nas redes sociais do partido. “Os nossos”, comentou o Chega numa publicação com a imagem da atleta, numa alusão ao facto de a defesa ter raízes na cidade ribatejana.

Essa mensagem foi muito mal recebida pela jovem atleta, que foi curta e grossa na resposta. «‘Os nossos’????? Não me associem aos vossos ideais de m...! DENUNCIEM! Fascismo nunca mais», reagiu a jogadora que representa o Servette, da Suíça.

Posteriormente, o Chega de Abrantes esclareceu que “quis apenas parabenizar a jovem, visto ser o CHEGA (que é feito de pessoas de todo o Concelho) pelos da terra. Não usamos a imagem da jovem em prol do partido. Mais uma vez Parabéns Joana Marchão por representar tão bem a Cidade de Abrantes”.