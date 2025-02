Inscrições para jantar do Dia da Mulher no Forte da Casa

A Associação de reformados, idosos e pensionistas do Forte da Casa tem abertas as inscrições para o jantar do Dia Internacional da Mulher, a 8 de Março. O convívio vai decorrer no salão da igreja do Forte da Casa e o convidado musical é Manelito. O jantar está marcado para as 20h00 e as inscrições podem ser feitas na sede da associação até dia 25 de Fevereiro.