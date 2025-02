Menor aparece em farmácia do Entroncamento a pedir ajuda após alegada violação

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Um jovem de 15 anos apareceu no sábado, 15 de Fevereiro, numa farmácia no Entroncamento a pedir auxílio, alegando ter sido vítima de rapto e violação em Lisboa. O rapaz, que tinha sido dado como desaparecido, apresentava sinais de desorientação e de maus-tratos. A O MIRANTE, fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) refere que o menor se encontrava “desorientado” e que já na presença de agentes da polícia afirmou que apenas se lembrava que na noite anterior tinha ido despejar o lixo e que dois indivíduos lhe cobriram a cabeça e lhe encostaram algo ao nariz. “Só se lembrava de ter acordado de manhã num descampado no Entroncamento”, refere ao nosso jornal a mesma fonte.

Depois de terem sido contactados os seus familiares, o jovem, que vive em Lisboa, foi transportado ao Hospital de Leiria onde foi observado. A Polícia Judiciária foi chamada a investigar.