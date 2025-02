Morreu trabalhador da Junta da Serra e Junceira encontrado inanimado

Luís Mendes foi encontrado por colegas inanimado e morreu dois dias depois, no hospital.

Faleceu o trabalhador da Junta de Freguesia de Serra e Junceira, Luís Mendes, de 58 anos, que no dia 10 de Fevereiro perdeu os sentidos e entrou em paragem cardiorrespiratória quando estava a limpar valetas. Após ter sido encontrado por colegas caído no chão, foi assistido por uma equipa do INEM que esteve quase uma hora a tentar reverter a situação, conseguindo estabilizá-lo. Foi depois transportado de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa, onde viria a falecer na quarta-feira, 12 de Fevereiro.