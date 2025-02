Roubam caixa das esmolas em Mouriscas

A caixa das esmolas do nicho de Nosso Senhor dos Aflitos, situado em Mouriscas, concelho de Abrantes, foi partida e o seu recheio levado. O furto terá, ao que tudo indica, ocorrido durante a noite ou madrugada desta sexta-feira, 7 de Fevereiro, sem que a população se apercebesse. Já antes tinha sido partido o vidro da porta do nicho construído no século XIX, num acto de puro vandalismo que está a indignar a comunidade. Também a porta da capela de Nossa Senhora dos Matos foi vandalizada.