Serão de Carnaval na Biblioteca de Alenquer

A Biblioteca Municipal de Alenquer vai organizar um serão de Carnaval para as crianças dos 3 aos 12 anos. A iniciativa está agendada para 28 de Fevereiro, das 21h30 às 23h00, na biblioteca. O serão é inspirado na obra “O Cuquedo”, da autoria de Clara Cunha, com ilustrações de Paulo Galindro. Leitura com um conto, ateliê, desfile e baile da pinhata são as actividades previstas nesta noite. As inscrições são gratuitas.