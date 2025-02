Um morto e três feridos em despiste na EN251 perto de Coruche

Três feridos ligeiros foram transportados para o Hospital de Santarém. Acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira, 12 de Fevereiro.

Uma pessoa morreu na sequência do despiste de um veículo ligeiro junto à localidade Volta do Vale, em Coruche, na Estrada Nacional (EN) 251, que às 06h30 desta quarta-feira estava cortada, disse à Lusa fonte da protecção civil. “O despiste do veículo ligeiro, cujo alerta foi dado às 03h21, causou um morto e três feridos ligeiros, que foram transportados ao Hospital de Santarém”, disse a fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo. A mesma fonte indicou que a EN251, que liga Coruche a Mora (no distrito de Évora), esteve cortada para remoção do veículo e limpeza de via. No local estiveram 20 operacionais, com o apoio de nove veículos.