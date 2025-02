Uma rua em Azambuja que está frequentemente às escuras

Falhas de energia eléctrica são uma constante na Rua Matias Sequeira em Azambuja. Problema afecta a vida dos moradores e dos trabalhadores de uma empresa ali instalada, que querem uma solução definitiva para o problema.

Na Rua Matias Sequeira, em Azambuja, as falhas na energia eléctrica são uma constante e quando ocorrem costumam deixar os moradores várias horas sem resposta por parte das entidades competentes. Os residentes querem respostas para o motivo da recorrente falta de electricidade e uma solução que acabe definitivamente com um problema que afecta negativamente o seu dia-a-dia.

A última falha, refere a O MIRANTE Hélder Santos, ocorreu a 10 de Janeiro pelas 10h00 e só ficou resolvida pelas 17h00. “Trabalho numa empresa de transportes nesta rua e temos de ficar parados porque deixamos de receber o serviço que nos chega pela Internet”, afirma o funcionário que também é residente nessa rua. Além de afectar o funcionamento da empresa, a falta de electricidade deixa os moradores na escuridão e a correr o risco de terem despesas com o estrago de electrodomésticos e de alimentos que se podem estragar nos frigoríficos. O nosso jornal solicitou esclarecimentos à E-Redes, que não respondeu até à data de fecho desta edição.

A Rua Matias Sequeira, recorde-se, chegou a estar um mês às escuras, sem iluminação pública, o que provocou indignação dos moradores que pediram contas à Câmara de Azambuja. Nessa altura, em Outubro do ano passado, a E-Redes referiu a O MIRANTE que resolveu o problema prontamente assim que o mesmo foi reportado.