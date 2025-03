Carnaval em Rio Maior com dois desfiles e centenas de foliões

O Carnaval volta a ser celebrado em Rio Maior, com o programa a abrir na quarta-feira, 26 de Fevereiro, com o Carnaval Escolar que juntou num desfile pelas ruas da cidade centenas de alunos das escolas, colégios e infantários do concelho.

No sábado, dia 1 de Março, vão ser mais de oitocentos os participantes inscritos para desfilar no Carnaval Nocturno de Rio Maior, divididos por dezassete grupos, onze deles com carros alegóricos, numa noite de folia que conta com a apresentação da popular apresentadora Mónica Jardim.