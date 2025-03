Feira de antiguidades de Rio Maior cancelada devido ao Carnaval

Devido aos preparativos para a realização do Desfile de Carnaval, a Feira Mensal de Antiguidades e Velharias, marcada para 1 de Março, no Jardim Municipal de Rio Maior, foi cancelada, regressando no dia 5 de Abril. A informação foi divulgada pela Câmara de Rio Maior.