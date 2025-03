Filomena Custódio mostra a sua obra de pintura em livro

“A Humanidade – Música para o século XXI”, é o título do livro que vai ser lançado dia 1 de Março, no Convento de São Francisco, em Santarém. Filomena Custódio mostra a sua pintura de referência depois de mais de 65 anos de dedicação à pintura e à escrita de poesia.

Filomena Custódio volta a apresentar-se ao público, desta vez com um livro onde publica a sua pintura de referência, cujas Obras datam desde o início de 1960. “A Humanidade – Música para o século XXI”, tem quase tudo para ficar a constituir uma antologia da sua obra de pintura, que é vasta e diversificada, que começou em 1960 conforme se pode conferir na pintura que abre o presente volume.

O título do livro, segundo a autora, pretende simbolizar os tempos de mudança em que vivemos. Embora se fale de pintura em todo o livro, Filomena Custódio entende que a música acompanha todas as artes, sobretudo a pintura. Para a autora, “um quadro pode ser uma poesia e vice-versa. As várias interpretações que um quadro proporciona são igualmente comparáveis às várias interpretações que um poema nos oferece conforme o leitor”.

Natural de Santarém, onde reside, Filomena Custódio tem três filhos e dois netos. As suas referências são Renoir, Degas, Gauguin, entre outros pintores famosos. O retrato é uma das artes que melhor domina. Em 2013 fez uma exposição no Fórum Mário Viegas onde apresentou cerca de meia centena de retratos da sua vasta Obra. O livro, que será apresentado por Aurélio Lopes, é uma edição da Cosmos.