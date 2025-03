Forte investimento no Carnaval de Tomar para promover economia do concelho

Presidente da Câmara de Tomar diz que investimento de 25 mil euros no Carnaval da cidade tem grande impacto para a economia do concelho. Festividades decorrem de 28 de Fevereiro a 4 de Março.

O Carnaval de Tomar vai decorrer de 28 de Fevereiro a 4 de Março e tem um programa que anuncia desfiles de carros alegóricos, bailes, concursos de máscaras e corso na terça-feira gorda, anunciou o município. O presidente da Câmara de Tomar justificou o investimento de 25 mil euros em cinco dias de festa com o retorno turístico para a economia local, afirmando que o Carnaval é “uma das maiores manifestações culturais do país”, tem uma “forte presença no território nabantino” e conta com o envolvimento da comunidade.

Num comunicado, Hugo Cristóvão destacou que o Carnaval em Tomar renasceu e tem vindo a crescer com o esforço da TomarIniciativas, parceira na organização, em conjunto com diversas associações. Reafirmou ainda que se trata de um investimento cultural, recreativo, com vista à dinamização do concelho e um evento que contribui positivamente para a economia local e para a comunidade. O autarca destacou a diversidade do programa, a participação de Leonor Ferreira e António Mata como Rainha e Rei do Carnaval de Tomar, figuras conhecidas na cidade, a juntar aos já conhecidos cabeçudos que integram o evento e à nova mascote, peça criada pela artista Mona Martins, num evento que culmina na terça-feira gorda com o aguardado desfile de carros alegóricos pelas ruas da cidade.

A programação do Carnaval de Tomar 2025 inclui actividades para todos os públicos, iniciando, em 28 de Fevereiro, com um desfile infantil que envolve a participação das crianças dos jardins de infância e das escolas de 1.º Ciclo do concelho pelas ruas da cidade e que culminará na Praça da República. A 1 de Março, data em que se celebra o Dia da Cidade, faz-se uma pausa nas actividades carnavalescas, mas haverá música para celebrar os 50 anos com a banda tomarense FH5, num espectáculo que vai contar com a participação especial dos UHF, Quinta do Bill, DJ’s e outros grupos convidados.

No dia seguinte, iniciam-se as Noites na Tenda do Mercado, com a actuação dos grupos musicais de Élsio Nunes e Banda T, com baile de máscaras. Na terça-feira, 4 de Março, as festividades decorrem pelas ruas de Tomar com o Grande Corso de Carnaval e desfile de carros alegóricos, que culminam na Praça da República.