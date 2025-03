Tiago Grila excluído do Carnaval de Samora Correia após confessar atropelamento e fuga

A Associação ARCAS cancelou a participação de Tiago Grila no Carnaval de Samora Correia na sequência da polémica gerada pela confissão de um atropelamento seguido de fuga feita pelo influencer num podcast.

A Associação ARCAS anunciou o cancelamento da presença de Tiago Grila no Carnaval de Samora Correia, justificando a decisão com as recentes notícias sobre o influencer, que confessou ter estado envolvido num atropelamento seguido de fuga na Amadora. Em comunicado, a direcção da ARCAS explica que, no momento do convite, desconhecia os factos que têm vindo a ser divulgados e sublinhou que “não se revê neste tipo de atitude”. “Para nós impera o civismo, o respeito e a empatia, características que não existiram nas atitudes de Tiago Grila”, pode ler-se na nota.

O influencer, que soma quase 50 mil seguidores no TikTok, revelou num podcast, disponível no YouTube, que esteve envolvido num atropelamento seguido de fuga.

Há um ano que as autoridades procuravam o responsável por um atropelamento na Amadora. A confissão foi remetida ao Ministério Público, onde decorre um inquérito criminal. A ARCAS considera que a exclusão de Tiago Grila é “a melhor decisão” para o evento e para os visitantes da cidade, afastando-se de comportamentos que considera incompatíveis com os valores da associação.