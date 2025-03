VASP festejou 50 anos e Manuel S. Fonseca, editor da Guerra & Paz, faz o elogio da distribuição do livro

Administração da VASP reuniu cerca de 200 convidados para comemorar os 50 anos da empresa. Grupo BEL comprou a distribuidora à Cofina e à Impresa depois de entrar no capital com a compra do grupo do JN, DN e TSF.

A VASP comemorou meio século num encontro realizado no dia 19 de Fevereiro, no Centro Cultural de Belém. Marco Galinha, do grupo BEL, actual administrador da VASP, falou do futuro da empresa e do caminho de sucesso que deseja para a empresa distribuidora de publicações. Sérgio Sousa Pinto fez uma conferência sobre o tema, confrontando o mundo das publicações digitais com o das revistas e jornais e livros impressos, falando do papel importante da distribuição num registo sempre irónico e bem disposto, sem deixar de ser realista. O ministro Pedro Duarte marcou presença para deixar o recado de que o Governo vai lançar um concurso internacional na área da distribuição e que os apoios à imprensa são mesmo para levar a sério a curto prazo.

No painel onde se discutiu a importância da distribuição, o destaque foi para a intervenção do editor da Guerra & Paz, Manuel S. Fonseca, que deixou um testemunho a que nenhum editor e distribuidor pode ficar indiferente. Manuel S. Fonseca elogiou o papel da VASP e o quanto a empresa foi importante para o futuro da sua editora e afirmou que “o livro é o oxigénio e o sangue do conhecimento, do pensamento e da riqueza emocional de qualquer povo”, para valorizar o papel de quem tem a missão de levar as publicações a todo o território português.

Recorde-se que Marco Galinha, do Grupo Bel, entrou na distribuidora recentemente depois da compra da Global Media, tendo ficado entretanto com a totalidade do capital da empresa depois da venda do capital detido pela Cofina e pela Impresa de Paulo Fernandes e Francisco Pinto Balsemão, respectivamente.