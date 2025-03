Alenquer atribui louvor a atleta Alícia Araújo

A Câmara Municipal de Alenquer atribuiu um voto de louvor a Alícia Araújo, da Associação Desportiva do Carregado. A jovem atleta subiu ao mais alto lugar do pódio e sagrou-se campeã nacional de combates, em taekwondo, num evento que decorreu em Almeirim. Com uma nota de 180, Alícia superou a concorrência da 2ª classificada, Mariana Teixeira (Clube Jovens D’Oiro), e da 3ª, Margarida Silva (Maximus Team).

O resultado de Alícia Araújo, que brilhou na categoria de cadetes femininos -55kg, ajudou a formação da Associação Desportiva do Carregado a lograr alcançar o 3º lugar por equipas no escalão feminino. O reconhecimento foi feito na reunião pública de câmara de 10 de Fevereiro.