Campeonato Distrital de Lançamentos Longos envolveu 70 atletas

O Estádio Papa Francisco, em Fátima, recebeu o Campeonato Distrital de Lançamentos Longos, tendo participado setenta atletas em representação de catorze clubes da Associação de Atletismo de Santarém. Os campeões distritais foram: Martelo Sub 18 Masc. - João Valini (AEA Cartaxo); Martelo Sub 20 Masc. - Rafael Rebelo (AEA Cartaxo); Martelo Masc. - Rafael Pereira (JD Almansor); Dardo Sub 18 Fem. - Francisca Silva (AS Estriga); Dardo Fem. - Bruna Ferreira (JD Almansor); Disco Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); Martelo Sub 18 Fem. - Raquel Rodrigues (JD Almansor); Martelo Fem. - Rita Paciência (A20KM Almeirim); Dardo Sub 18 Masc. - Luís Bibi (CLAC); Dardo Masc. - Rafael Barros (AEA Cartaxo); Disco Sub 18 Masc. - João Abreu Vieira (GA Fátima); Disco Sub 20 Masc. - João Lima (AEA Cartaxo); Disco Masc. - Rafael Ferreira (JD Almansor).