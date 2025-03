Chamusca vence Lapas num jogo que voltou a encher o Ringue do Bairro

Juventude Lapas e União Desportiva da Chamusca defrontaram-se na segunda volta da “Liga O MIRANTE futebol de rua feminino”.

O Ringue do Bairro, espaço emblemático na vila da Chamusca, voltou a reviver os tempos áureos com a partida entre a União Desportiva da Chamusca e a Juventude Lapas, a contar para a liga amadora de futebol de rua feminino. Em jogo da quarta jornada da “Liga O MIRANTE futebol de rua feminino”, a equipa da casa venceu as Lapas por 9-3 com destaque para os cinco golos marcados por Vanda Botas e para o bis de Dulce Moura. Do lado da equipa do concelho de Torres Novas marcaram Filipa Antunes (2) e Beatriz Rei, com um golo.

Para completar a primeira jornada da segunda volta da “Liga O MIRANTE futebol de rua feminino” vai haver a disputa entre o Riachense e a equipa do Pego, no concelho de Abrantes. Recorde-se que todos os jogos realizam-se em campos descobertos e cabe à equipa da casa arranjar um árbitro para apitar a partida. Vai haver troféus para todas as equipas e para a melhor marcadora, melhor defesa e melhor jogadora. A classificação final é feita por pontos, sendo que a vitória vale três pontos, o empate um ponto e a derrota zero pontos. O MIRANTE associa-se a esta nova liga que, segundo a organização, pretende captar novas equipas no futuro.