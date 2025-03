Natação adaptada do Alhandra conquista pódios e recordes nacionais

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A equipa de natação adaptada do Alhandra Sporting Club fez história no X Troféu das Fogaceiras, em Santa Maria da Feira. A atleta Maria Inês Cristóvão bateu dois recordes nacionais. A equipa atingiu um terceiro classificado colectivo, entre as 12 equipas presentes. Em relação aos resultados individuais, destaque para 20 atletas que atingiram o primeiro lugar, 11 que ficaram em segundo e dez em terceiro, e ainda 26 que obtiveram recordes pessoais. Participaram nesta prova os atletas Afonso Manquinho, André Fernandes, Cláudia Penetro, Fernando Vale, Gabriela Matos, Gonçalo Silva, João Farrim, Zé Pedro Ferreira, Kelton Rafael, Laura Rodrigues, Mara Nunes, Margarida Mateus, Maria Ribeiro, Maria Inês Cristóvão e Marco Miranda. Na equipa técnica estiveram Ana Cristina Matos, Diogo Rodrigues, Marco Duarte, Mariana Piedade e Susana Ferreira.