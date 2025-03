Ourém recebeu prova de natação no escalão de cadetes

Torneio de cadetes Nadador Completo Velocista disputou-se nas piscinas municipais de Ourém com a participação de mais 130 atletas em representação de mais de uma dezena de clubes do distrito.

O 5º Torneio de Cadetes - Nadador Completo - Velocista, competição que leva os atletas a nadarem as quatro provas de 50 metros (livres, costas, bruços e mariposa), realizou-se nas piscinas municipais de Ourém a 15 de Fevereiro. A equipa com maior representação foi o Clube de Natação de Torres Novas com 24 atletas, seguido da CLAC Entroncamento (18) e da Búzios-Coruche (15).

Destaques individuais, nos cadetes A, para Rodrigo Alegria (CNTN) e para Maria Marques (Búzios), que venceram com 788 e 692 pontos, respectivamente. Nos cadetes B, vitórias para o Náutico de Salvaterra de Magos através de Diogo Neves, com 623 pontos, e Margarida Melão, com 776 pontos. Nos mais jovens, cadetes C, o atleta ouriense Martim Gomes triunfou com 264 pontos em masculinos e Margarida Rocha (CLAC) em femininos com 141 pontos. Em termos colectivos vitória para o Clube de Natação de Torres Novas (5 959 pontos).