Pedrógão Voleibol vence campeonato regional de iniciadas

O escalão de iniciadas do Pedrógão Voleibol, do concelho de Torres Novas, conquistou o título de campeão regional, ao vencer a equipa do GRAP por 3-0. Com esta vitória obtiveram o primeiro lugar na classificação, sem nenhuma derrota, apurando-se para o Campeonato Nacional B. A vitória, refere o Pedrógão Voleibol em comunicado, “foi fruto de um trabalho contínuo e dedicação incansável das atletas, lideradas pelo treinador José Monteiro e apoiados por uma equipa técnica comprometida”. A direcção do Pedrógão Voleibol destaca ainda a importância desta vitória, “uma conquista merecida, resultado do esforço e união de uma equipa com enorme potencial”.