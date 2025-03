Seniores do Vitória de Santarém são bicampeãs interdistritais de futsal

A equipa sénior feminina do Vitória de Santarém conquistou pelo segundo ano consecutivo o campeonato interdistrital de futsal da Associação de Futebol de Santarém e da Associação de Futebol de Castelo Branco. A conquista ficou selada após o triunfo sobre a Associação Desportiva do Fundão, por 1-0, em partida disputada no sábado, 22 de Fevereiro, na Nave Desportiva de Santarém.

“O golo de costa a costa da guarda-redes Bárbara Pisco tem entrada directa para os momentos mais memoráveis da rica história do Vitória Clube de Santarém! Obrigado a todas as atletas e staff que ofereceram mais este troféu ao palmarés azul e branco”, publicou o clube nas redes sociais.