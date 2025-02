Caixa Geral de Depósitos do Sardoal vai reduzir espaço

A entidade bancária divulgou que não necessita de todo o espaço disponível no seu balcão no Sardoal e que o mesmo pode ser aproveitado por outras entidades do concelho.

Na última reunião de câmara do Sardoal, realizada a 5 de Fevereiro, o presidente da câmara, Miguel Borges (PSD), afirmou que a Caixa Geral de Depósitos da vila vai em breve iniciar obras no espaço onde está sediada, de forma a reduzi-lo. O autarca salientou que, aparentemente, a entidade não necessita de todo o espaço que tem e prefere disponibilizá-lo para outras entidades.

O presidente da câmara diz ter sido informado das pretensões da Caixa Geral de Depósitos, após uma reunião com a entidade, em que foi feito inclusive um esforço para tentar encontrar um espaço mais pequeno para o banco se realocar, porém a sua decisão final foi de reduzir o espaço onde estão actualmente sediados. O edil adianta ainda que o espaço que sobrar das obras, ficará disponível para que outras entidades façam uso do espaço se assim o quiserem.

Recorde-se que em 2022, Miguel Borges fez duras críticas ao facto daquele balcão da Caixa Geral de Depósitos reduzir o horário de atendimento lembrando que se trata de um “serviço público essencial”. “Esta medida não se coaduna com o que procuramos para o nosso concelho e para a valorização do interior. Vai gerar mais constrangimentos a um território de baixa densidade populacional e com uma população envelhecida”, disse Miguel Borges, que deu conta das “preocupações e anseios” com “uma constante e continuada perda de serviços de proximidade” da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no concelho.