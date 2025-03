Assembleia de Alenquer recomenda grupo de trabalho para monitorizar eventos municipais

A Assembleia Municipal de Alenquer aprovou uma recomendação para que seja criado um grupo de trabalho que acompanhe os eventos municipais. A proposta inicial foi apresentada pela bancada dos dois eleitos independentes, João Arsénio e Filipa Mateus, mas foi retirada porque na sua composição mencionava comissão de inquérito em vez de grupo de trabalho.

O eleito do PS, João Nicolau, recordou que a figura de inquérito não se enquadra nas competências da assembleia municipal e fez uma proposta de alteração ao documento. A recomendação aprovada visa a criação de um grupo de trabalho para apreciar o resultados dos eventos municipais, avaliar o seu impacto económico, sugerir melhorias e envolver as associações do concelho. O grupo de trabalho a ser criado rege-se pelo regulamento da assembleia municipal, mas não invalida que possa convidar elementos externos ao órgão deliberativo.

Os independentes retiraram a sua proposta e os eleitos votaram a do Partido Socialista. A recomendação foi aprovada com uma abstenção de Filipa Costa Santos, do PS.